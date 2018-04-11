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С 9 апреля началась закачка газа в украинские подземные газовые хранилища. Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО «Укртрансгаз», сообщает  Укринформ.

По данным оператора газотранспортной сети, 9 апреля 2018 года нетто-закачка была больше нетто-отбора из хранилищ: закачано было 4,1 млн кубометров, а отобрано - 1,1 млн кубометров.

«Укртрансгаз» также информирует об источниках поступления газа в ГТС. По его информации, 9 апреля газодобывающие предприятия Украины добыли 55,568 млн кубометров, с европейского направления поступило 7,101 млн кубометров (газ поступал со словацкого, венгерского и польского направлений).

Напомним, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубов газа.
ForUm

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