Оккупационный Черноморский флот России, который базируется в аннексированном Севастополе, приведен в боевую готовность, сообщает УНИАН со ссылкой на «Крымский канал».



Согласно поступившей информации, с утра в штабе ЧФ находится все командование частей. По некоторым данным флот приведен в боевую готовность еще с середины марта.

«Продолжается экстренный селектор с минобороны. Говорят, ЧФ переведен в боевую готовность еще с середины марта. Официально в Средиземном море у берегов Сирии уже находятся корабль «Пытливый» со «Смерчем-2», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» с «Калибрами» на борту. А также большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Орск» и «Минск», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.