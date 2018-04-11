также в разделеМир
СМИ: Дочь Скрипаля доставили в больницу на британской военной базе 5
В РФ курс евро впервые за два года превысил 80 рублей 15
В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту 38
Цукерберг: Facebook вступила в «гонку вооружений» с РФ 24
США готовятся ввести новые санкции против РФ 35
Авиакомпании предупредили о возможном авиаударе по Сирии в течение 72 часов 44
Цукерберг в Сенате США признал, что сделал недостаточно для защиты данных 31
В РФ разбился вертолет, погибли 6 человек 25
Совбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии 66
Сурков предрек России века геополитического одиночества 92
Из-за новых санкций резко упал курс рубля 74
Основатель Facebook дал показания Конгрессу США по поводу утечки данных 51
СМИ сообщают о выписке Юлии Скрипаль из больницы 40
В США обстреляли кортеж боксера Мейвезера: ранен охранник 47
В Польше назвали причину Смоленской катастрофы 318
Санкции США: Российские олигархи за день потеряли более $15 миллиардов 68
Трамп снова заговорил об увольнении Мюллера 57
В Луганске и Сирии нашли одинаковые памятники наемникам «Вагнера» 58

Оккупационный Черноморский флот России, который базируется в аннексированном Севастополе, приведен в боевую готовность, сообщает УНИАН со ссылкой на «Крымский канал».

Согласно поступившей информации, с утра в штабе ЧФ находится все командование частей. По некоторым данным флот приведен в боевую готовность еще с середины марта.

«Продолжается экстренный селектор с минобороны. Говорят, ЧФ переведен в боевую готовность еще с середины марта. Официально в Средиземном море у берегов Сирии уже находятся корабль «Пытливый» со «Смерчем-2», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» с «Калибрами» на борту. А также большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Орск» и «Минск», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги