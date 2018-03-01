Апелляционный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре провести заочное расследование против депутата Госдумы России, бывшего «прокурора» аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 28 февраля 2018 года судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 сентября 2017 года.

Указанным постановлением суда первой инстанции было удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД следственного отдела управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Поклонской по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в отношении Поклонской Генпрокуратурой возбуждено два уголовных дела.