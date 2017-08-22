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В отношении бывшего «прокурора Крыма» и действующего депутата Госдумы России Натальи Поклонской возбуждено два уголовных дела. Об этом на брифинге сказал прокурор Крыма Гюндуз Мамедов, передает РБК-Украина.

«В отношении Поклонской уголовное производство проводит ГПУ. Хотя у нас тоже есть несколько связанных с ней эпизодов. Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не отправляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения», - сказал Мамедов.

Прокурор напомнил, что в отношении Поклонской возбуждено дело по факту государственной измены, а также за причастность к незаконному запрету крымскотатарского Меджлиса.

Напомним, Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева о предоставлении разрешения на проведение специального предварительного расследования в отношении пророссийской «власти» оккупированного Крыма.  
ForUm

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