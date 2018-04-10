Президент США Дональд Трамп разгневался на ФБР, которое провело обыск в офисе его личного адвоката Майкла Коэна, назвав это позором и намекнув на возможность увольнения спецпрокурора Мюллера.
Об этом сообщило в понедельник центральное американское издание The Hill, передает Укринформ.
«Это настоящий позор, - подчеркнул Трамп в Белом доме журналистам в присутствии вице-президента Пенса и нового советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, а также других официальных лиц. – Это нападение на нашу страну в прямом смысле. Это нападение на то, что мы все отстаиваем».
Так он отреагировал на сообщения о том, что в офисе и гостиничном номере его личного адвоката Майкла Коэна ФБР провело обыск. Следователи получили ордер на основании материалов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
При этом были изъяты электронные письма, налоговые документы и записи, связанные с перечислением денег звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Порноактриса заявила, что 12 лет назад имела половой контакт с Дональдом Трампом и непосредственно перед президентскими выборами позапрошлого года получила $130 тыс. от его адвоката за молчание.
Такая реакция Трампа на обыск ФБР немедленно привела к появлению спекуляций, что президент может уволить спецпрокурора Мюллера несмотря на то, что обе партии в Конгрессе предупреждали о возможности возникновения конституционного кризиса в таком случае.
«Увидим, что произойдет... Много людей говорили, мол «ты должен его уволить», - ответил Трамп на прямой вопрос о том, собирается ли он подвинуть Мюллера. Вместе с тем, он выразил уверенность, что расследование Мюллера не нашло и не найдет доказательств заговора кампании Трампа по РФ.
Он также назвал команду Мюллера «наиболее предвзятой группой людей» за то, что они, по мнению Трампа, отказались расследовать дело писем Хиллари Клинтон.
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