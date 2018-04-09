также в разделеОбщество
Отец Гриба заявил о значительном ухудшении состояния здоровья сына 12
Гройсман рассказал, какой будет новая цена на газ 253
Фейгин: Переговоры об обмене Сущенко ускорят после оглашения приговора 26
Сегодня в Украине отмечают Поливальный понедельник 69
Пограничники не пропустили экипаж «Норда» в Крым 127
Пограничники обнародовали видео попытки вывоза экипажа «Норда» в РФ 71
Ляшко решил жениться 94
Украинские авиакомпании проверят на использование их самолетов в Сирии 68
Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно 123
Российские дипломаты пытались вывезти команду «Норда» в РФ 414
Волкер требует от РФ и боевиков прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ 86
Сегодня православные христиане празднуют Пасху 339
Румыния одобрила открытие нового пограничного пункта с Украиной 117
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 732
Военные нашли в зоне АТО разбившийся беспилотник-камикадзе 189
В зоне АТО на три дня упрощен режим пересечения линии разграничения 1142
СБУ изъяла в Одессе крупный арсенал оружия и боеприпасов 75
На Пасху порядок в столице будут охранять 2,2 тысячи силовиков 51

В течение 2017 года в Польше правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в посольстве Украины в Республике Польша.

«Правоохранительные органы Польши сообщили Посольству Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости», - сообщили в посольстве.

В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало.

От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не поступала.

Напомним, 20 февраля в одном из городских автобусов Варшавы мужчина зацепил и избил двух украинцев в связи с их национальностью.

В начале марта в польском Вроцлаве двое неизвестных избили в трамвае украинца из-за его национальности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги