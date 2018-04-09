В течение 2017 года в Польше правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в посольстве Украины в Республике Польша.

«Правоохранительные органы Польши сообщили Посольству Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости», - сообщили в посольстве.

В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало.

От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не поступала.

Напомним, 20 февраля в одном из городских автобусов Варшавы мужчина зацепил и избил двух украинцев в связи с их национальностью.

В начале марта в польском Вроцлаве двое неизвестных избили в трамвае украинца из-за его национальности.