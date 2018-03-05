В польском Вроцлаве двое неизвестных избили в трамвае украинца из-за его национальности.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше.

«Двое мужчин атаковали украинца в трамвае №31 в Вроцлаве. Они избили его и скрылись»,– говорится в сообщении.

Нападавшие на гражданина Украины оскорбляли его именно по национальному признаку, поскольку прозвучало «украинская к**ва».

Напомним, 20 февраля в одном из городских автобусов Варшавы мужчина зацепил и избил двух украинцев в связи с их национальностью.