В Варшаве в одном из городских автобусов мужчина избил двух украинцев из-за их национальности, сообщает Польское Радио.

Нападение произошло в районе Воля в столице Польши. Двое украинцев ждали на остановке автобус. Инцидент начался сразу после того, как они вошли в прибывшее транспортное средство одной из городских линий.

«Когда они входили в автобус, одного из украинцев оттолкнул телом мужчина. Когда автобус начал движение, тот самый человек подошел и напал на них, нанося им удары кулаками в голову. В то же время агрессор выкрикивал им оскорбления из-за их национальности в присутствии других пассажиров», - рассказала подкомиссар Марта Сульовська из районной комендатуры полиции.

Нападающий использовал вульгарную и оскорбительную лексику. Когда автобус остановился, мужчина выбежал. На место вызвали карету скорой помощи, которая увезла пострадавших в больницу. В связи с полученными синяками и ранами головы мужчинам наложили швы.

Полиции достаточно быстро удалось найти и задержать злоумышленника. Прокуратура предъявила 27-летнему нападающему обвинения в избиении на национальной почве из хулиганских побуждений. За это агрессору грозит до пяти лет заключения.

Напомним, в июне 2017 года в Польше в поселке Хващино под Гданьском группа пьяных поляков ворвалась в дом к украинским работникам и с криками: «Польша для поляков», «Уезжайте в Украину», и избила жителей дома.