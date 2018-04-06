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Швейцарец Томас Гримм был избран новым президентом украинской Премьер-лиги на прошедшем только что в Доме футбола отчетно-выборном собрании организации, сообщает Sportarena.

За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались. Он был выдвинут Александрией и оказался единственным кандидатом на прошедших выборах.

Томас Гримм заступает на 4-летний срок и станет третьим в истории руководителем Премьер-лиги после Виталия Данилова и Владимира Генинсона.

Теперь уже бывший президент УПЛ Владимир Генинсон еще в середине марта дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост.

Напомним, что  в 2016 году швейцарец занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016.

Помимо этого, Гримм занимал должность президента Янг Бойз, а в 2009 году был избран на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял на протяжении двух лет.
ForUm

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