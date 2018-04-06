На Луганщине следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование и направили в суд десять обвинительных актов по уголовным производством в отношении так называемых «силовиков» «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Среди обвиняемых – «и.о. министра внутренних дел» самопровозглашенной республики, пятеро руководителей подразделений «МВД ЛНР», двое работников «генпрокуратуры» и два руководителя «таможни».

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в 2014-2015 годах жители временно оккупированных территорий Луганщины – бывшие сотрудники подразделений областной милиции, налоговой инспекции и таможни – добровольно присоединились к террористическим группировкам и заняли соответствующие должности.

«Выполняя указания главарей боевиков и российских кураторов, они способствовали деятельности незаконных вооруженных формирований, финансированию самопровозглашенной «ЛНР», обеспечивали поставки через неконтролируемый участок границы с РФ, оружия, товаров и транспорта, участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции, запугивании мирного населения», - говорится в сообщении.

Так называемым «силовикам» инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 с.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати и от пяти до восьми лет соответственно.