В правительстве за решение вопросов, связанных с предоставлением помощи украинским заложникам, отвечает вице-премьер-министр Павел Розенко, поэтому при необходимости стоит обращаться к нему.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Что касается социальных вопросов, то такой вице-премьер у нас есть. Вопросы социальной защиты, в случае необходимости, и юридические вопросы может скоординировать вице-премьер Павел Розенко. Прошу обращаться к нему, я, если надо, то и помогу», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что Розенко координировал работу относительно выплат заложникам, которые были освобождены из российского плена.

«Правительство приняло соответствующее постановление и зарезервировало средства, но выплачивать их сможем только тогда, когда специальные службы дадут верифицированный список людей, что на них нет никакой вины перед нашим государством», - сказал глава правительства.

По его словам, такая проверка занимает немало времени, но как только она будет завершена, освобожденные из плена граждане получат деньги.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко направила в Кабмин два запроса относительно невыполнения правительством его решения о предоставлении денежной помощи освобожденным из плена заложникам.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не может начать выплаты денежной помощи освобожденным заложникам, поскольку до сих пор не получило списки этих лиц.