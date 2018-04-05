США призвали своих союзников и другие страны мира ужесточить политику в отношении России и усиливать давление на нее до тех пор, пока бывшая супердержава не изменит свое поведение и не станет, как выразилась пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «добропорядочным игроком» на мировой арене, сообщает «Голос Америки».

Сандерс выступила с этим обращением в ответ на просьбу СМИ прокомментировать выступление уходящего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера в вашингтонском исследовательском центре «Атлантический совет».

«Конечно же, другие страны должны активизироваться, – заявила Сандерс. Мы выдворили 60 российских агентов, другие страны – по 4-5 человек. Мы считаем, что все должны активизироваться, принять дополнительные меры и усилить давление, чтобы изменить поведение».

По ее словам, США занимают жесткую позицию в отношении России и намерены и дальше проявлять жесткость.

«Мы просим Россию изменить поведение и стать добропорядочным игроком в ходе этого процесса», – заявила пресс-секретарь Белого дома.

При этом она не стала разъяснять, что именно подразумевается под понятием «добропорядочного игрока».

Сандерс напомнила, что Макмастер в своем выступлении сказал, что администрация президента Дональда Трампа занимает очень жесткую позицию в отношении России.

Выступление советника по национальной безопасности перекликается со словами президента о том, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем Дональд Трамп, сказала Сандерс.

«Он также сказал, что другие страны могут и должны сделать больше, – напомнила Сандерс. – И это никак не отличается и не контрастирует с тем, что говорим мы. Мы по-прежнему занимаем жесткую позицию в отношении России. Мы будем и дальше занимать жесткую позицию в отношении России, пока не увидим перемен».

В то же время пресс-секретарь Белого дома напомнила слова президента, что если с Россией удастся наладить отношения, это будет благом для всего мира.

«Но нам придется подождать и посмотреть, что будет дальше. Многое будет зависеть от поведения России», – резюмировала она.

В своем последнем выступлении в качестве советника по национальной безопасности Макмастер подверг критике Россию за «усиление агрессии по всему миру».

«Нам не удалось заставить Россию достаточно дорого заплатить», – отметил он, добавив, что из-за этого «самоуверенность Кремля растет».

«Россия применяет старые и новые формы агрессии с целью пошатнуть наши открытые общества», – заявил генерал Макмастер.

«Некоторые страны слишком долго закрывали на это глаза», – добавил он, перечислив ряд действий России, в том числе – кибератаки против США и их союзников по НАТО и небезопасные перехваты военных самолетов США и Североатлантического альянса.

При этом Макмастер высоко оценил реакцию администрации Трампа на действия России, в особенности – скоординированную высылку дипломатов в ответ на инцидент в Солсбери с бывшим агентом ГРУ Сергеем Скрипалем.

По его словам, высланные дипломаты помогали осуществлять российское вмешательство в американскую политику, а их изгнание из страны наряду с закрытием консульства в США ограничит возможности России по распространению пропаганды и дезинформации и вмешательству в американские выборы.

«В США президент Трамп распорядился выслать десятки сотрудников российской разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле. Этот шаг также поможет защитить наши демократические институты и процессы, поскольку эти люди организовывали российскую кампанию пропаганды, дезинформации и политического саботажа», – заявил Макмастер.

Он также выступил с предостережением по поводу тех в США, кто склонен «романтизировать» такие режимы, как российский, и придумывать для них оправдания.

По его словам, Трамп «неоднократно озвучивал правду об этих кровожадных режимах».

«Господин Путин может считать, что он выигрывает в этой войне нового типа… Возможно, он считал, что наши свободные нации слабы и никак на это не отреагируют, – отметил он. – Но он неправ. Российская агрессия лишь укрепляет нашу решимость и уверенность».