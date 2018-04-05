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Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в марте составила 104,9 миллиона долларов.

По данным Национального банка Украины, за месяц банки продали наличной валюты населению на 715,8 миллиона долларов, купили – на 820,7 миллиона долларов, сообщает УНИАН.

Также сообщается, что с начала года – за январь-март - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 380,8 миллиона долларов.

Напомним, чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,139 миллиарда долларов.

 
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