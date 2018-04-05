также в разделеПроисшествия
В цех завода «Укроборонпрома» ночью бросили две гранаты 14
В Кривом Роге на полигоне подорвались трое нацгвардейцев 18
В Днипре горела Приднепровская ТЭС 58
В Одесской области поезд насмерть сбил пограничника 38
За сутки боевики 39 раз нарушили перемирие, потерь нет 28
На Виннитчине в детсаду отравились 8 детей 40
Умер Юрий Солошенко 86
Сутки в АТО: 24 обстрела, один военный ранен 32
Полиция не нашла следов поджога 5 авто под Киевом 39
На Сумщине размыло дорогу государственного значения 52
В Крыму двое мужчин жестоко избили украинца 83
Штаб: В зоне АТО партизаны избили и отобрали оружие у боевиков 402
В Харькове неизвестные взорвали банкомат 59
Спасатели предупреждают об угрозе подтоплений в 6 областях Украины 65
Для борьбы с паводком в Ахтырке разрушили объездную дорогу 161
Под Киевом сгорели пять автомобилей 118
В Чернигове половодье подтопило 129 домохозяйств 58
Уровень воды в затопленной Ахтырке пошел на спад 81

Вчера, 4 апреля, в Новоград-Волынском неизвестный ранил из огнестрельного оружия 45-летнего депутата местного городского совета Олега Ващенко, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Происшествие произошло около 20.10, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающей грудной клетки.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области и местного отдела полиции. На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирщины были введены специальные меры «Сирена».

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также продолжается комплекс других следственно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги