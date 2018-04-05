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Спецслужбы Великобритании считают, что достаточно точно определили место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым был отравлен экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, сообщает The Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, лаборатория находится в России, но где именно не уточняется.​

Как рассказал один из собеседников издания, установить вероятный источник производства Новичка удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления Скрипалей, сообщает «Новое Время».

Источник отметил, что кабинет министров владел информацией о том, где было произведено это вещество, на четвертый день после инцидента.

Ранее британские власти приглашали экспертов организации для взятия химических образцов в Солсбери для анализов.

3 апреля британские эксперты по химическому оружию из лаборатории Портон-Даун заявили, что не определили страну происхождения вещества, которым отравили Скрипаля, при этом заявили, что перед ними и не ставилось такой задачи.  

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

 
ForUm

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