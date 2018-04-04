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Ученые британской лаборатории Порт-Даун не установили, где было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщил руководитель лаборатории Гэри Айккенхед, сообщает 112 Украина со ссылкой на Sky News.

«Мы смогли идентифицировать это как «Новичок» и определить, что это нервно-паралитическое вещество военного класса. Мы не определили точный источник происхождения (вещества, - ред.), но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы собрать воедино выводы, к которым мы пришли», - отметил он. 

По его словам, для установления происхождения необходимы другие материалы, некоторые из которых основаны на разведывательных данных, доступ к ним имеет правительство. 

«Наша работа – предоставить научное доказательство того, что представляет собой это конкретное нервно-паралитическое вещество. Мы определили, что оно именно из этой конкретной семьи и что это военный класс, но мы не должны говорить, где это было изготовлено», - добавил Айккенхед. 

Напомним, что Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) заявила о проведении в среду, 4 апреля, встречи относительно отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Перед этим РФ направила в Организацию 13 вопросов по делу Скрипаля. 

Ранее Евросоюз потребовал от РФ объяснений и полного раскрытия информации о программе «Новичок».
ForUm

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