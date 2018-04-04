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29 марта СМИ написали о том, что Юрия Луценко не пустили в Соединенные Штаты Америки. Новость мгновенно мифами и догадками, почему  Генерального прокурора Украины не пустили в страну, которая еще недавно тесно сотрудничала с правоохранительными органами Украины.  

Так, СМИ выдвигали различные предположения с целью найти истинную причину недоверия США к Генеральному прокурору Украины. Среди основных причин называли такие: пропущенный им Глобальный форум по возврату активов в Вашингтоне в декабре 2017 года, противостояние деятельности НАБУ Генеральной прокуратурой Украины и другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании Украины осуществлять запланированные ею реформы.

Однако эксперты говорят, что стоит мыслить более масштабно и понимать, что США – не то государство, которое принимает эмоциональные решения на основании отдельных событий.

Несомненно, позиция США основывается на целой системе нарушений основных принципов права и здравого смысла Юрием Луценко.

Так, в эту систему нарушений входит и организованная Юрием Луценко экспроприация активов Компании-инвестора OPALCORE LTD, приобретенной американской компанией TRANS COMMODITIES NEW YORK, INC., принадлежащей резиденту США Сэму Кислину.

Так, компания OPALCORE LTD с активами американского происхождения инвестировала собственные средства в экономику Украины. Однако команда Юрия Луценко необоснованно назвала их «деньгами Януковича» и без надлежащих доказательств конфисковала как деньги компании OPALCORE LTD, так и деньги других компаний-инвесторов.

Для США посягательство на частную собственность является не просто нарушением права, но непростительным грехом, подрывающим самую суть демократического общества, тем более, когда дело касается непосредственно американских компаний.

Так, Юрий Луценко уже успел показать себя миру как лицо, подрывающее основы незыблемости права собственности, что, в придачу к противостоянию деятельности Национальному антикоррупционному бюро Украины и неявке на Глобальный форум по возврату активов, создает целостный портрет Генерального прокурора Украины как персоны, с которым правовые государства сотрудничать не желают.

 
ForUm

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