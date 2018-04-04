Главный фактор восстановления мира на Востоке Украины ― это политическая воля. Пока ее нет, о мире на Донбассе остается только мечтать. Такое мнение выразил народный депутат Украины Василий Нимченко, представитель Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» в «Оппозиционном блоке».

По мнению В.Нимченко, сложности миротворческого процесса власть пытается объяснить законодательным аспектом.

«Но если вспомнить, что было сделано, чтобы начать АТО, и что не делается сегодня, чтобы ее закончить (проволочки с принятием законов, которые необходимы для реализации Минских соглашений и восстановления мира на Донбассе), становится понятно ― проблема именно в политической воле Киева. Точнее в ее отсутствии», — утверждает народный депутат.

По его мнению, власть, руководствуясь собственными политическими интересами и амбициями, пытается насадить идеологию правового нигилизма и расколоть общество.

«Украинскому обществу не просто пытаются навязать «правильную» идеологию ― его, по сути, раскалывают на части. После четырех лет вооруженного противостояния, когда все усилия должны быть направлены на то, чтобы «сшить» страну, ее граждан продолжают делить на «своих» и «чужих» в зависимости от мировоззрения, убеждений, места проживания. Амнистия для активистов на Майдане была проведена ― так почему же она невозможна для лиц по обе стороны конфликта?» — спрашивает В.Нимченко.

Он напомнил, что в пункте 5 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» четко прописано: «Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

«Не секрет, что на сегодняшний день уже создана законодательная база для применения в отношении граждан, оставшихся на неконтролируемых территориях, ― признания их «коллаборационистами», «сепаратистами», «изменниками Родины». И это точно не приближает Украину к миру», — уверен народный депутат.

По словам Нимченко, несмотря на то, что в совместном заявлении лидеров стран «нормандского формата» они подтвердили «приверженность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (касающемся безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом)», Киев продолжает отвергать значимость «Минска» для восстановления мира.

«В настоящее время Европа в лице Германии, а также Госдеп США осуждают власти Украины, которые игнорируют политические договоренности, достигнутые в Минске, а именно ― «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» от 12 февраля 2015 года, одобренный Советом Безопасности ООН. «Нормандская четверка» настаивает на неуклонном выполнении обязательств по решению вопросов амнистии, подготовки правового поля и законодательной базы для формирования органов местного самоуправления параллельно с миротворческими миссиями, в том числе ООН. И именно указанные условия являются предопределяющими для восстановления контроля над границей на Востоке Украины», — подчеркнул Нимченко.

По мнению нардепа, факторов восстановления мира на Востоке Украины можно назвать немало, но главный из них ― это политическая воля.

«Пока ее нет, о мире на Донбассе остается только мечтать», — подытожил Василий Нимченко.