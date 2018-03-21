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Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак.

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Пока иного сказать вам не могу», - добавил он.

19 марта бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам встречи Путина со своими соперниками на выборах сообщил, что Собчак передала президенту список лиц, которых она считает политзаключенными. Титов также уточнил, что сам он передал главе государства еще четыре фамилии предпринимателей, которые сегодня находятся за рубежом и в розыске.

В штабе Собчак подтвердили ее обращение к Путину. В списке 16 фамилий, в том числе Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец (фигуранты «дела 26 марта»), Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), Сергей Мохнаткин (правозащитник, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции «Стратегии-31»), Олег Навальный (брат оппозиционера Алексея Навального, отбывающий срок по «делу Ив Роше»), Александр Соколов (журналист РБК, осужденный за создание экстремистского сообщества), Олег Сенцов (украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме).

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Олег Сенцов был осужден к 20 годам, а Кольченко – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По словам адвоката, Сенцов «готов написать» прошение о помиловании, если будет стоять вопрос об  обмене. 

 
ForUm

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