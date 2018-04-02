Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в технический секретариат организации список из 13 вопросов по делу об отравлении в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Вопросы опубликованы на сайте министерства иностранных дел РФ.

Так, в Москве хотят узнать:

1. Какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО?

2. Намерен ли Техсекретариат ОЗХО поделиться в установленном порядке с Исполсоветом, в т.ч., разумеется, и с Россией, информацией, которую британцы предоставляют Техсекретариату при взаимодействии по ст.38 (е) ст. VIII Конвенции (техническая оценка в ходе осуществления положений настоящей конвенции, включая оценку списочных и несписочных химикатов)?

3. Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и т.д.)?

4. Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?

5. Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)?

6. Кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию? Какие специалисты вошли в её состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали?

7. Какова была процедура отбора проб, соблюдался ли основополагающий принцип КЗХО при проведении расследований (т.н. «chain of custody»)?

8. В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные Техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?

9. Сколько времени потребуется Техсекретариату ОЗХО для того, чтобы подготовить соответствующее заключение?

10. Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС (по имеющейся информации, к расследованию полноформатно присоединилась Франция)?

11. Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания?

12. Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

13. Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

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