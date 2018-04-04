За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать «пасхальное перемирие», осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников.

По данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение.

В частности, на донецком направлении с 82 мм миномета обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов – неоднократно защитники Авдеевки, Песок, Водяного, а также – Пищевика. Огонь из снайперского и стрелкового оружия велся вблизи Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы противник применил неподалеку Каменки, Павлополя и Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.

На луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов – в районе населенного пункта Новоалександровка.