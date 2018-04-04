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Фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов вышел на свободу.

Он отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области России и в ближайшее время намерен вернуться в Крым, сообщает Крым.Реалии.

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 10 августа 2017 признал виновным 28-летнего Сулейманова в ложном сообщении об акте терроризма, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 207 УК России). Его приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима и обязали выплатить компенсацию за «убытки» - более 3,5 миллиона рублей (около 1,5 миллиона гривен).

Мужчину задержали 30 июля 2016 на территории аэропорта Симферополя. 12 августа ФСБ России разослала российским СМИ видео допроса Сулейманова, где тот дает показания. Задержанный утверждает, что в октябре 2015 году в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, его задачей было собирать информацию о перемещении военной техники, а позже якобы ему поставили задачу найти на симферопольском вокзале и в аэропорту место для закладки взрывных устройств.

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергали заявление Федеральной службы России.
ForUm

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