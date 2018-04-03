Министерство иностранных дел Польши направило Украине ноту протеста в связи с сожжением польского флага перед посольством в Киеве.

Как сообщает пресс-служба польского МИД, инцидент произошел в понедельник, 2 апреля.

«В связи с манифестацией у польского посольства в Киеве 2 апреля, в ходе которого был сожжен польский флаг, в Министерство иностранных дел Республики Польша был вызван заместитель посла Украины в Польше, который получил протестную записку», - сообщили в ведомстве.

«Министерство иностранных дел выразило возмущение по поводу демонстративного поведения митингующих и отсутствия надлежащего ответа со стороны сотрудников украинской Службы безопасности. Представитель посольства Украины заверил, что украинские власти осудили этот позорный поступок и проинформировали о деятельности, проводимой компетентными службами с целью наказания исполнителей», - говорится в заявлении.

МИД Польши особенно обеспокоено тем фактом, что «это был очередной антипольский инцидент на территории Украины за последние недели».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает инцидент очередной провокацией и нападением на украинско-польскую дружбу.

«Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это ни что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символами других наций», - написал он в Twitter.

Рішуче засуджую провокаційну акцію перед Посольством Польщі в Києві. Це не що інше, як чергова провокація, підступний напад на нашу дружбу. Люди, які мають щире серце, ніколи не стануть глумитися з символів інших націй. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 апреля 2018 г.



