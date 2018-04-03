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ПАО «Киевэнерго» во вторник, 3 апреля, отключило отопление в центральном офисе НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщила пресс-служба компании.  

Кроме того, от централизованного отопления отключено около 500 столичных домов.

В «Киевэнерго» напомнили, что юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время.  

Массовое отключение столичных домов от централизованного отопления «Киевэнерго» начнет после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона. Согласно действующему законодательству, основанием для этого является средняя температура воздуха выше + 8°С в течение 3-х суток подряд. В первую очередь поставки тепла прекращается административным зданиям, затем – жилым домам, детсадам, школам и больницам. Остановка системы централизованного отопления продолжается несколько дней.
ForUm

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