Ближайшие сутки погоду в Украине определит теплый воздух с юго-запада Европы, сообщает «Новое Время» со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По всей территории страны будет сухо. Ветер преимущественно южный, 3-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, в Сумской и восточных областях 0-3° мороза, днем 13-18° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°.
В Киеве день пройдет без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.
В четверг, 5 апреля, осадков в Украине не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура в Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областях ночью 5-10°, днем 14-19°. На остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на побережье морей местами 8-10°.
В Киеве будет сухо. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19°.
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