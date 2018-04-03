также в разделеОбщество
Комитет ВР выразил недоверие Супрун 11
«Нафтогазу» «прикрутили» отопление 15
Арест судна РФ: ЧФ заговорил о постоянном присутствии в Азовском море 28
Львов приостанавливает отопительный сезон 12
По подозрению в убийстве «беркутовцев» задержан активист Майдана 250
Медведчук назвал главное препятствие для проведения обмена 42
Адвокат Савченко заявил о самоотводе 61
За неделю корью заболели почти 700 человек 17
СБУ задержала подозреваемых в подрыве Мемориала орлят во Львове 39
Сытника и Холодницкого вызвали в Раду 22
Тука: Идентифицированы 1,5 тысячи военных РФ, захватывавших Крым 31
Луценко передал дело Холодницкого Генинспекции ГПУ 25
Рева: Пенсионный возраст не будет повышаться 10 лет 195
«АвтоЕвроСила» требует от Парубия прекратить покрывать Ноняка 38
Холодницкий рассказал, кто установил «жучок» в его кабинете 60
Пасхальная корзина подорожала в полтора раза 32
Холодницкий отказался предоставить ГПУ образцы голоса 37
ФСБ РФ сообщила о задержании украинца 67

Ближайшие сутки погоду в Украине определит теплый воздух с юго-запада Европы, сообщает «Новое Время» со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По всей территории страны будет сухо. Ветер преимущественно южный, 3-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в Сумской и восточных областях 0-3° мороза, днем 13-18° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°.

В Киеве день пройдет без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.

В четверг, 5 апреля, осадков в Украине не ожидается. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура в Житомирской, Киевской, Винницкой и западных областях ночью 5-10°, днем 14-19°. На остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на побережье морей местами 8-10°.

В Киеве будет сухо. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19°.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги