В Тернопольской области военнослужащий получил 11 лет тюрьмы за самовольное оставление части на 3 месяца. Об этом сообщил военный прокурор сил АТО Олег Сенюк.

«Опозорил имя воинской части. На Тернопольщине 26-летний осужденный, а на 2015 год – солдат С., умышленно, без уважительных причин и без разрешения командования в/ч в конце сентября второго года войны самовольно оставил на 11 дней расположение части. И уже через три недели, 30 октября, снова решил спрятаться от службы, не появившись вовремя в расположении в/ч из лечебного заведения, так провел 2,5 месяца по собственному усмотрению», - написал он в Facebook.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и раскаялся.

Тернопольский горрайонный суд при назначении ему наказания учел тяжесть преступления, длительное пребывание за пределами места службы, а также уже наличие у него судимости в прошлом – по ч. 4 ст. 187, п.6 ч. 2 ст. 115, а также по ч. 4 ст. 407 УК Украины.

«Окончательный приговор – 11 лет лишения свободы и конфискация имущества, считаю, вполне справедливым!» - заявил прокурор.