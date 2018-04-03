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По оперативным данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, за 13-ю неделю 2018 года корью заболели 699 человек: 331 взрослый и 368 детей, сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в течение 13-ти недели корью заболели 9091 человека - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1807), Закарпатской (1607), Одесской (1207), Черновицкой (855), Львовской (870) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской и Черниговской (по 12), Херсонской (18) областях.
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