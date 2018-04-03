В ночь на 3 апреля в Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что около 3:00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в магазине, расположенном на улице Астрономической.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления областного ГУНП. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование.

Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, который был помещен внутрь банкомата через лоток выдачи денег.

Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.

Неизвестные завладели денежными средствами, сумма устанавливается.

Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации согласно Уголовному кодексу Украины.