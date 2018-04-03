Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщается на сайте СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России (п. «в» ч.2 ст.141 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что «Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове не пропускать на избирательные участки граждан РФ, находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах Президента. В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации».

«В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному законодательству в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Следствием принимаются меры на установление всех обстоятельств преступления и иных лиц, причастных к его совершению», – сказано в сообщении.

Напомним, 18 марта МВД закрыло доступ граждан РФ в дипломатические учреждения России в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для голосования на выборах президента.