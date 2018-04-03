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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о праве израильтян на собственное государство. Это высказывание он сделал в интервью американскому журналу Atlantic во вторник, 3 апреля, сообщает DW.

«Палестинцы и израильтяне имеют право на то, чтобы обладать собственной землей. Нам нужно заключить мирное соглашение, чтобы обеспечить стабильность и установить нормальные отношения в регионе», - отметил Мухаммед бен Сальман.

Наблюдатели отмечают и ряд других признаков сближения двух стран. Так, в конце марта Саудовская Аравия впервые в истории открыла свое воздушное пространство для пассажирского самолета, выполнявшего рейс в Тель-Авив.

Ранее Саудовская Аравия не признавала Израиль и не поддерживала с ним дипломатические отношения. Агентство Reuters отмечает, что на сближение с Иерусалимом Эр-Рияд подталкивает ухудшение отношений с Ираном.
ForUm

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