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Согласно оперативным данным Центрального диспетчерского департамента филиала «Оператор ГТС Украины», транзитный объем природного газа в марте 2018 года увеличился на 21,3% по сравнению мартом 2017 года и составляет 8,1 млрд куб. м, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн куб. м, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года.

По результатам первого квартала 2018 года транзит газа из РФ по территории Украины уменьшился до 20,1 млрд куб. м, что на 3,1 млрд куб.м или на 13,3% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

Напомним, что по итогам 2017 украинской ГТС в страны Европы было перекачан рекордный за последние 8 лет объем газа из РФ – 93,5 млрд куб. м.
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