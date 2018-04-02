У православных христиан в понедельник, 2 апреля, начинается Страстная неделя, или Седмица, когда церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа.

В эти дни верующим предписывается строгий пост «ради страстей Христовых», которые Он претерпел за грехи человечества. По важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим.

Страстная неделя – это не только период строгого воздержания, но и время для подготовки к празднику Воскресения Христова.

В Великий понедельник – начинаются приготовления к Пасхе. В первый день Страстной седмицы женщины просыпались очень рано и начинали трудиться, еще до восхода солнца. Если в семье есть дочери, мать будила их, и они вместе принимались за уборку, покраску и чистку дома. Старались сделать все это максимально качественно и быстро, ведь после обеда еще нужно было успеть поработать на огороде, чтобы к Чистому четвергу успеть посеять все семена.

Во вторник продолжались приготовления к празднику. Женщины стирали, золили и гладили белье. Всю одежду заготавливали и откладывали. А мужчины заготавливали дрова для выпечки куличей, а также осматривали поля.

В среду самым важным заданием для селян было справиться с огородом, закончить посев и навести порядок во дворе. Уже в среду вечером начинали готовить тесто для куличей. Молодые девушки выбирали яйца для писанок, а парни убирали двор от разных ненужных вещей и мусора.

Страстный четверг с давних времен называют также Живным или Чистым. На рассвете в этот день все должны помыться у колодца или реки. К Чистому четвергу все работы по хозяйству должны быть закончены: огород засеян, а двор и дом убран. Девушки в Чистый четверг расписывают для своих возлюбленных писанки, готовят пасхальные открытки.

Великая пятница – день траура в память о страстях и смерти Иисуса Христа. Это самый скорбный день церковного года. Запрещается в Великую пятницу веселиться, петь, танцевать и т.д. Также нужно строго придерживаться поста. Некоторые верующие в этот день употребляют только воду.

В субботу – последний день перед Пасхой – хозяин дома должен приготовить корзину для посвящения: промывал ее под водой и сушил на солнце. Женщины занимались готовкой: рисовали писанки, варили еду, пекли куличи и затем наполняли корзину.