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В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в Киевской области обесточены 112 населенных пунктов, Житомирской – 34, Волынской – 15, Кировоградской и Черкасской – по 12, Николаевской – 5, Днепропетровской и Луганской – по 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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