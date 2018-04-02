В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Так, в Киевской области обесточены 112 населенных пунктов, Житомирской – 34, Волынской – 15, Кировоградской и Черкасской – по 12, Николаевской – 5, Днепропетровской и Луганской – по 1.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время