За прошедшие сутки боевики продолжали срывать «пасхальное перемирие», осуществив 38 обстрелов позиций украинских военных.

В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов, а также гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие – в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82 мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также – вблизи Песков, Широкино и Шахты Бутовка. Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а вблизи Павлополя велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия противник обстреливал укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецком и Водяного.