также в разделеОбщество
Дело главы Госаудита направлено в суд 7
Со вторника украинцам обещают теплую и солнечную погоду 20
С 1 апреля в Украине запрещено ловить рыбу 48
Комиссия прокуроров открыла дело по Холодницкому 39
Резонансное убийство в Ирпене: Сбежавший в Польшу мужчина задержан 48
В Украине началась кампания по выбору семейного врача 117
В Еврокомиссии следят за спорами между НАБУ и САП 56
Спасатели проверяют храмы перед Пасхой 25
Гройсман: Некоторые общественные заведения блокируют проверки ГосЧС 59
У православных начинается Страстная неделя 29
В Украине стартует весенний призыв 66
СБУ запретила въезд 60 россиянам, выдворенным из США 70
РосСМИ сообщили, что в Крым опять собралась группа немецких депутатов 96
Сегодня католики празднуют Пасху, а православные – Вербное воскресенье 78
НАПК: Более 800 тысяч чиновников подали декларации 33
Эксперт: Против Савченко воюют местные коррумпированные группы 236
Пушков – «Нафтогазу»: Когда останетесь без газа, посмотрим, кто будет «котиком» 344
На границе образовались очереди: заробитчане возвращаются домой 217

Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Петр Порошенко почтил память пассажиров автобуса Златоустовка-Донецк, погибших от ракетного обстрела со стороны террористов 13 января 2015.

Порошенко возложил цветы к памятному знаку погибшим пассажирам и почтил их память, сообщает его пресс-служба.

В церемонии также принял участие уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО, которые получили ранения, контузию, увечье или другие заболевания во время участия в АТО Вадим Свириденко.

Напомним, 13 января 2015 года на блокпосту Вооруженных сил Украины вблизи Волновахи НВФ обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли 12 и были ранены 19 мирных граждан.

Генеральная прокуратура Украины признала произошедшее террористическим актом.

К обстрелу автобуса под Волновахой в январе 2015 г. причастны главный военный комиссар Пензенской области, полковник Анатолий Синельников и гражданин Украины, «военный комендант» Докучаевска Юрий Шпаков. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги