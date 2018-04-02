Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Петр Порошенко почтил память пассажиров автобуса Златоустовка-Донецк, погибших от ракетного обстрела со стороны террористов 13 января 2015.

Порошенко возложил цветы к памятному знаку погибшим пассажирам и почтил их память, сообщает его пресс-служба.

В церемонии также принял участие уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО, которые получили ранения, контузию, увечье или другие заболевания во время участия в АТО Вадим Свириденко.

Напомним, 13 января 2015 года на блокпосту Вооруженных сил Украины вблизи Волновахи НВФ обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли 12 и были ранены 19 мирных граждан.

Генеральная прокуратура Украины признала произошедшее террористическим актом.

К обстрелу автобуса под Волновахой в январе 2015 г. причастны главный военный комиссар Пензенской области, полковник Анатолий Синельников и гражданин Украины, «военный комендант» Докучаевска Юрий Шпаков.