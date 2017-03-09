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К обстрелу пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 г. причастны главный военный комиссар Пензенской области, полковник Анатолий Синельников и гражданин Украины, «военный комендант» Докучаевска Юрий Шпаков. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков. 

«Нам удалось получить доказательства, послужившие основанием для объявления подозрения отдельным лицам, а именно гражданину РФ полковнику Синельникову, и гражданину Украины Шпакову. Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, в результате которого погибли люди, а Синельников занимал должность командира, куратора 5-й армейской бригады и командовал действиями Шпакова», - рассказал Маяков.

Сообщения о подозрении направлены по почте. 

Шпаков сейчас находится на неподконтрольной территории – в Донецке. Ранее он имел отношение к Вооруженным силам Украины. 

Напомним, 13 января 2015 года на блокпосту Вооруженных сил Украины вблизи Волновахи НВФ обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли 12 и были ранены 19 мирных граждан.

Генеральная прокуратура Украины признала произошедшее террористическим актом.

 
ForUm

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