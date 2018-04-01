На этой неделе под Верховную Раду принесли плакаты с надписью «Руки прочь от НДС!». На обочине дороги возле парламента протестующие водрузили на колья свиные головы, что, наверное, должно доказать народным избранникам серьезность намерений «бунтовщиков». Они требуют рассмотреть и принять законопроект №7403-2.

Корень протестов — в отмене возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте сои и рапса, пишет издание.

Возмещение НДС было отменено еще 7 декабря прошлого года. Тогда при рассмотрении в парламенте законов, необходимых для сбалансированного функционирования бюджета-2018, в Налоговый кодекс пачками вносились правки. Одной из таких правок и была отмена НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника. Законы принимались впопыхах, но, тем не менее, депутаты-аграрии правку заметили, но добиться, чтобы она не была принята, им не удалось. Злосчастную правку предложил депутат от «Народного фронта» Вадим Сидорчук.

Согласно изменениям в закон, принятым 7 декабря, уже с 1 марта этого года экспортеры, вывозящие за рубеж сою, рапс и подсолнечник, перестанут получать возмещение НДС из бюджета.

Потеряв часть доходов, они снизят закупочные цены, по которым приобретают масличные культуры у производителей. Если рассматривать по отдельным культурам, то влияние «соевых правок» разнится. Рапс прошлого урожая производители уже продали и он вывезен на экспорт из Украины, поэтому тут снижения цен аграрии на первоначальном этапе практически не почувствуют. Но они уже посеяли рапс будущего урожая, а значит, заложили в свои бизнес-планы определенный уровень доходов от его продажи.

Что касается подсолнечника, то на эту культуру уже много лет действует экспортная пошлина, и поэтому он преимущественно перерабатывается в Украине. Именно благодаря ограничению на экспорт семян подсолнечника Украина стала одним из ведущих производителей подсолнечного масла в мире. А вот по сое ситуация более интересная — ее урожай уже собран и аграрии придерживают его до весны, когда цена на него будет максимальной. Поэтому отмена возмещения НДС с 1 марта должна была больнее всего ударить именно по тем аграриям, которые сделали ставку на сою.

Потери производителей ожидаются значительные. В ходе баталий за «соевую правку» в парламенте озвучивались цифры — около 10 млрд гривен.

Против изменений правил игры выступили Всеукраинская аграрная рада, Украинский клуб аграрного бизнеса, Аграрный союз Украины, Украинская зерновая ассоциация, а также HarvEast Рината Ахметова и Вадима Новинского.

«Соевую правку» пролоббировали владельцы маслоэкстракционных заводов. Ведь в результате они смогут купить сырье значительно дешевле, и заработать дополнительные барыши на продаже более дорогого масла и соевого шрота. «Соевую правку» уже окрестили «правкой Хомутынника», поскольку депутат Рады Виталий Хомутынник является совладельцем компании «Кернел», второй совладелец которой — Андрей Веревский. Сам Хомутынник от причастности к «соевым правкам» открестился.

Однако «соевая правка» действительно нужна «Кернелу» и другим переработчикам масличных, среди которых эксперты называют и «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, чтобы загрузить свои заводы по полной: по данным экспертов, в Украине суммарные мощности по переработке подсолнечника составляют около 20 млн тонн, тогда как выращивается его — не более 16 млн тонн. Переработка сои и рапса принесет дополнительную загрузку заводов.

При этом производители масла получают двойную выгоду — за счет отмены возврата НДС на масличные культуры сырье для них подешевеет, а вот возмещение НДС при экспорте продуктов их переработки — останется.

Под напором аграриев и президента Петра Порошенко, который выразил обеспокоенность принятым законом, депутаты сделали шаг назад. 21 декабря прошлого года они несколько смягчили нормы закона — возмещение НДС при экспорте подсолнечника вернули, а отмену возмещения НДС по остальным культурам отодвинули на более поздний срок: по сое — с 1 сентября этого года по 31 декабря 2021 года, а по рапсу — с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Однако производители и их ассоциации это не успокоило — они заявили, что будут добиваться возвращения первоначальных условий. По стране прошли акции, в ходе которых аграрии перекрывали дороги. Волна протеста дошла до спикера парламента Андрея Парубия, и он поручил комитету Верховной Рады рассмотреть и подать в сессионный зал законопроект №7403-2, который и должен все вернуть на круги своя.

Однако налоговый комитет, который собрался в среду на свое заседание, никак не мог принять решение. Сторонники «соевых правок» сделали ставку на то, чтобы сорвать заседание путем отсутствия кворума. «Аграрный» комитет Рады и сторонники возврата НДС начали отлавливать депутатов, приводить их в зал и давить на них через руководство фракций и партий. В итоге после двухчасовой борьбы удалось выдавить из «налогового» комитета решение в пользу законопроекта. Без этого решения вносить проект закона в зал на голосование было нельзя.

Но на этом пертурбации не закончились.

Руководитель «налогового комитета Нина Южанина, которая еще в декабре выступала за принятие «соевых правок» наотрез отказалась подписывать это решение. В итоге уломали и ее.

Были попытки собрать заседание налогового комитета на следующий день, и отменить первоначальное решение, но они провалились. В итоге Парубий в четверг поставил вопрос о включении в повестку дня законопроекта №7403-2, но он набрал только 174 голоса. Аграрные ассоциации не успокоились, и намерены и далее «работать» с депутатами, чтобы все-таки принять законопроект №7403-2.

Примечательно, что «соевые правки» принимались без публичного обсуждения и оценки последствий, в средине маркетингового года, чем не только поломали планы большому количеству предпринимателей, но и еще раз подтвердили репутацию Украины как страны, где вести бизнес прозрачно и прогнозируемо попросту невозможно.