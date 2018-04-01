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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мариуполь.  

«Сегодня в Мариуполе посвятил вербу с его жителями. Эти посвященные ветви являются первыми предвестниками, что уже через неделю Пасха - Христово Воскресение», - говорится в Facebook Главы государства.

«Давайте все вместе в посте и покаянии проведем страстную седмицу и подготовимся к самому радостному празднику года – Воскресению Христову», - призвал Президент.
ForUm

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