Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мариуполь.

«Сегодня в Мариуполе посвятил вербу с его жителями. Эти посвященные ветви являются первыми предвестниками, что уже через неделю Пасха - Христово Воскресение», - говорится в Facebook Главы государства.

«Давайте все вместе в посте и покаянии проведем страстную седмицу и подготовимся к самому радостному празднику года – Воскресению Христову», - призвал Президент.