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Накануне Пасхи спасатели проверяют состояние пожарной безопасности культовых сооружений, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Этот праздник связан со скоплением большого количества людей в храмах и массовым использованием отрытого огня, в частности свечей, в культовых сооружениях. Именно поэтому на протяжении марта по всей территории Украины сотрудники ГосЧС проводят ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время богослужений», - говорится в сообщении.

Так, в течение недели специалисты ГосЧС посещали культовые сооружения Луганской, Волынской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской, Житомирской областей.

В первую очередь, спасатели проводят проверки состояния пожарной безопасности помещений. Во время рейдов сотрудники Службы спасения обращают особое внимание на наличие в зданиях огнетушителей, путей эвакуации прихожан, противопожарного водоснабжения и сигнализации, знаков пожарной безопасности, состояния содержания электрохозяйства и приборов отопления.

Также спасатели проводят встречи с верующими и священнослужителями, напоминают им правила пожарной безопасности, обучают действиям в случае возникновения пожара, напоминают правила пользования первичными средствами пожаротушения, проводят учебную эвакуацию людей из помещений храмов.

Специалисты ГосЧС также вручают настоятелям храмов памятки с разъяснением основных правил пожарной безопасности в культовых заведениях.
ForUm

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