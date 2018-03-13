Центральное разведывательное управление США впервые в истории возглавит женщина - экс-замглавы разведывательного управления Джина Гаспел. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.
«Джина Гаспел станет новым директором ЦРУ, и первой женщиной, выбранной для этого», - написал он.
Джина Хаспел стала замдиректором Центрального разведывательного управления в 2017 году, а ранее возглавляла тайную службу ЦРУ.
Как ранее сообщал ForUm, Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.
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