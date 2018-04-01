Полиция проверяет информацию о стрельбе в Голосеевском районе Киеве, сообщает пресс-служба столичного главка.

По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие.

В 16:20 в столице введен в действие план «Перехват». Правоохранители разыскивали автомобили белый «Мерседес Бенц Спринтер» и темный «Сузуки Гранд Витара»: по словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу. На их поиски ориентированы все наряды.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями.