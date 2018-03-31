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Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце в больнице Лос-Анджелеса.

В минувший четверг 70-летнему Шварценеггеру была сделана запланированная операция закрытого типа по замене сердечного клапана (балонная ангиопластика), сообщает ВВС.

Впервые аортальный клапан был поставлен Шварценеггеру в 1997 году.

Интернет-портал о знаменитостях TMZ первоначально сообщал, что Арнольду была сделана операция на открытом сердце, поскольку была «экстренной и вызвала осложнения», однако эта информация не подтвердилась.

Как сообщается, во время процедуры бригада кардиохирургов была наготове на случай возможных осложнений.

Представитель актера Даниэл Кетчелл сообщил, что этот клапан изначально был установлен не на века, и что процедура по его замене прошла успешно.

Первое, что произнес «железный Арни» после пробуждения от наркоза, было «I'm back» («Я вернулся»). Это напоминает культовую фразу его персонажа Терминатора «I'll be back».

Сейчас состояние Шварценеггера стабильное и он по-прежнему находится в больничном комплексе Cedars-Sinai.

Шварценеггер начал свою карьеру с бодибилдинга, а всемирная известность пришла к нему после того, как он снялся в ставших культовыми боевиках «Коммандос» и «Терминатор».

Он прослужил на посту губернатора Калифорнии два срока с 2003 по 2011 гг. и вернулся в Голливуд, снявшись в 2011 году в боевике «Неудержимые» вместе с Брюсом Уиллисом и Сильвестром Сталлоне.
ForUm

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