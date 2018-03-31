В Киеве продолжается замена старых въездных знаков в город на новые. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Он напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, которое ведет из аэропорта «Борисполь» в Киев. «Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы «Киев» и силуэт защитника города – Архистратига Михаила», - сказал Кличко.

Мэр отметил, что на въезде в различные города мира расположены символы этих населенных пунктов: в Берлине – Медведь, в Бремене – большая скульптура Бременских музыкантов. В то же время, добавил Кличко, когда заезжаешь в Киев, видишь только небольшие таблички с надписью названия города. «Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города», - сказал он.

Мэр подчеркнул, что один из символов Киева – княгиня Ольга. Ее силуэт высотой 18 метров будет размещен на въезде в Киев из Житомирской трассы. «Въездные знаки – это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом в Киев», - добавил Кличко.