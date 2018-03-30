Национальный банк Украины отменил лимит в размере 1% от регулятивного капитала на покупку-продажу банками валюты в течение дня, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что данное решение принято с учетом благоприятной ситуации на валютном рынке.

По данным регулятора, ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составил 0,5%, а с 4 августа 2017 года – 1,0% от размера регулятивного капитала. С 30 марта текущего года это требование прекратит действовать, а затем, будут отменены и меры воздействия за ее нарушение.

По мнению правления Национального банка, это долгожданное финансовым рынком решение предоставит банкам возможность более активно торговать валютой на межбанковском рынке в течение дня и, таким образом, более эффективно управлять своей валютной ликвидностью.

Как следствие, по ожиданиям Нацбанка, должен вырасти объем торгов и ликвидности на межбанковском рынке. Благодаря этому НБУ сможет уменьшить присутствие на валютном рынке, а рынок сможет самостоятельно и более эффективно искать баланс.

Также Национальный банк изменил для банков лимиты открытой валютной позиции.

С 1 мая этого года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) - уменьшен с 10% до 8%. Это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски.