Американский президент Дональд Трамп во время последнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным объявил, что США готовы к гонке вооружений и выиграют ее у России. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных источников.

«Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу», — передает телеканал слова Трампа, сообщает УНИАН.

Как отмечает американский чиновник, представленные президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения «действительно вывели президента (США. - Ред.) из себя».

В свою очередь советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп «предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность».