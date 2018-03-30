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Американский президент Дональд Трамп во время последнего разговора с президентом РФ  Владимиром Путиным объявил, что США готовы к гонке вооружений и выиграют ее у России. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных источников.

«Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу», — передает телеканал слова Трампа, сообщает УНИАН.

Как отмечает американский чиновник, представленные президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения «действительно вывели президента (США. - Ред.) из себя».

В свою очередь советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп «предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность».

 
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