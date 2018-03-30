Государственный департамент США хочет получать информацию об именах пользователей в соцсетях от всех просителей американской визы.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой агентство АР, которое располагает соответствующими документами.

«Государственный департамент собирается требовать от всех претендентов на визу США подавать свои имена в социальных медиа, предыдущие электронные адреса и номера телефонов, значительно расширив количество отказов администрации Трампа потенциальным мигрантам и посетителям страны», - отмечает издание.

В документах утверждается, что Госдеп США хочет публично прокомментировать предложенные новые требования, которые повлияют на почти 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно подают заявки на американские визы.

«Новые правила будут применяться к практически всем претендентам на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, согласно документам это повлияет на 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и на 14 миллионов неиммиграционных визовых заявителей, в том числе тех, кто хочет приехать в США для ведения бизнеса или учебы», - пишет агентство.

Если эти требования примут, то в заявках на визы будет содержаться список соцсетей и требования предоставить все свои имена в этих социальных медиа за последние пять лет. Кроме того, заявители смогут добавить информацию о своих страницах в тех соцсетях, которые будут отсутствовать в списке.

Кроме истории в социальных медиа, заявителей попросят предоставить номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет. Также в заявлении будет вопрос о том, были ли задействованы члены семьи заявителя в террористической деятельности.

Только претенденты на отдельные типы дипломатических и официальных виз смогут избежать этих требований.

Как отмечает АР, ранее данные о страницах в соцсетях, электронную почту и номера телефонов требовали от тех заявителей, которых выбрали для дополнительной проверки. Например, это касается тех людей, которые путешествовали по территориям, контролируемым террористическими организациями.

Ежегодно в этой категории насчитывается около 65 тысяч человек.