Оператор мобильной связи «Киевстар» выиграл 3 лота в конкурсе на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE), компания «Vodafone Украина» - 2 лота, компания lifecell – 1 лот, общая сумма стоимости лицензий составила 5,434 млрд гривен.

Торги по 4-6 лотах в рамках тендера на лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц состоялись 6 марта в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) в Киеве, передают Українські Новини.

Всего в рамках тендера выставлены 6 лотов, но часть полос радиочастот, по условиям тендера, с целью обеспечения непрерывности предоставления телекоммуникационных услуг потребителям, операторы получают по установленному размеру платы, а именно: лот №1 (1710-1725/1805-1820 МГц) - компания lifecell за 795 млн гривен, лот №2 (1725-1750/1820-1845 МГц) – «Киевстар» за 1,325 млрд гривен и лот №3 (1750-1770/1845-1865 МГц) – «Vodafone Украина» за 1,06 млрд гривен.

По 4-6 лотам состоялись торги, стартовыми ценами были такие суммы: лот №4 и лот №6 - по 271 625 067 гривен, лот №5 - 265 млн гривен, минимальной ценой по этим трем лотам изначально были 265 млн гривен по каждому лоту.

В торгах по 5 лоту компания lifecell не принимала участия, но и по 4 и 6 лотах основная борьба за частоты шла между компаниями «Киевстар» и «Vodafone Украина».

4 лот с диапазоном 1770-1775/1865-1870 МГц выиграла компания «Киевстар» за 612 млн гривен, пятый - 1780-1785/1875-1880 МГц выиграла компания «Vodafone Украина» за 742 млн гривен, шестой с диапазоном 1775-1780/1870-1875 МГц выиграл «Киевстар» за 900 млн гривен.

Срок действия лицензий - 15 лет.

Напомним, по итогам тендера на предоставление лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц оператор мобильной связи «Киевстар» выиграл 3 лота в торгах на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE), оператор мобильной связи компания «Vodafone Украина» - 2 лота, компания lifecell - также 2 лота, общая сумма которых составила 2 456,55 млн гривен.