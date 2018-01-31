Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен.

Всего на продажу было выставлено семь лотов.

Так, по результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи lifecell выиграл первый и второй лоты с ценой 601,6 миллиона гривен и 307,65 миллиона гривен при стартовых 572 миллионах гривен и 293 миллионах гривен соответственно, сообщает УНИАН.

Оператор мобильной связи «Киевстар» выиграл третий и четвертый лоты по стартовой цене – 293 миллиона гривен, а также пятый лот с ценой 303,3 миллиона гривен при стартовой цене 286 миллионов гривен.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающий под брендом Vodafone, выиграла шестой лот с ценой 345 миллионов гривен при начальной стоимости 286 миллионов гривен, также компания выиграла седьмой лот по стартовой цене 286 миллионов гривен.

Таким образом в бюджет от операторов должны быть перечислены 2,456 млрд грн за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.

Напомним, 9 августа 2017 года Кабинет Министров принял решение о старте процедуры продажи лицензий связи 4G.