Вчера, 29 марта, в Харькове возле одного из ресторанов неизвестные из автоматов открыли огонь по группе мужчин, в результате чего один человек погиб, еще они – получил ранение, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что около 23:00 в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау слышны звуки выстрелов. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт-криминалист.

Предварительной проверкой установлено, что 29 марта в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, в компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия.

В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги. Также пулями поврежден автомобиль «Тойота». Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу была срочно введена полицейская операция «Сирена».

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас работники полиции принимают комплекс неотложных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ней.