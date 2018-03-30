также в разделеПроисшествия
На Черниговщине в военном палаточном городке произошел пожар, пострадал боец 19
«Пасхальное» перемирие: боевики уже 6 раз открывали огонь 18
С начала суток боевики уже дважды нарушили «пасхальное» перемирие 27
Сутки в зоне АТО: 57 обстрелов, пострадали 3 военных 29
В зоне АТО пропал военный 88
ГПСУ: Боевики применили лазерное оружие на Донбассе 259
В зоне АТО погиб 19-летний доброволец 96
На Донетчине горел детсад, детей эвакуировали, врач выпрыгнула со второго этажа 87
АТО: Боевики совершили 54 обстрела, применив тяжелую артиллерию 28
За два месяца в ДТП с участием общественного транспорта погибли 34 человека 48
Порошенко: Война на Донбассе унесла жизни 242 детей 237
Во время разминирования в зоне АТО ранен пиротехник ГосЧС 53
На Тернопольщине сошли с рельсов два вагона пригородного поезда 84
За сутки боевики 32 раза обстреляли украинских военных, потерь нет 36
В Николаеве мать выбросила в реку 9-месячного сына 89
Сутки в АТО: Почти полсотни обстрелов, пострадавших нет 42
Гибель двухлетней девочки на Черниговщине: полиция не подтверждает изнасилование 64
С начала АТО погибли 212 бойцов Нацгвардии 35

Вчера, 29 марта, в Харькове возле одного из ресторанов неизвестные из автоматов открыли огонь по группе мужчин, в результате чего один человек погиб, еще они – получил ранение, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что около 23:00 в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау слышны звуки выстрелов. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт-криминалист.

Предварительной проверкой установлено, что 29 марта в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, в компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия.

В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой - ноги. Также пулями поврежден автомобиль «Тойота». Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу была срочно введена полицейская операция «Сирена».

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас работники полиции принимают комплекс неотложных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ней.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

73
Теги