Депутаты Николаевского областного совета проголосовали за то, чтоб заслушать отчет главы облгосадминистрации Алексея Савченко в первые две недели апреля на внеочередной сессии, а после принимать решение об объявлении недоверия.

Об этом сообщают НикВести.

Всего проголосовало 34 депутата из 40 присутствующих. Однако активисты не согласились с таким предложением и остались стоять у трибуны. Глава «Национального корпуса» в Николаевской области Денис Янтарь обратился к Виктории Москаленко с требованием сейчас же поставить вопрос об объявлении недоверия, глава области продолжила сессию.

«Хотите, берите меня в плен! Я нарушать закон не буду! Вы – не жители Николаевщины, я вас впервые вижу!» - сказала Москаленко.

После непродолжительной дискуссии она приняла решение закрыть заседание депутатов областного совета.

Напомним, сегодня, 29 марта, активисты «Национального корпуса», присутствуя на заседании Николаевского областного совета, потребовали от депутатов вынести на голосование вопрос о временном отстранении главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко с должности на время ведение следствия по факту самоубийства героя-летчика, экс-директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина.